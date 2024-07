La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, agradeció este vienes el apoyo recibido de Barack Obama y de su esposa Michelle para lograr la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

“Significa mucho contar con vuestro respaldo, @MichelleObama y @BarackObama. Pongámonos a trabajar”, escribió Harris en un escueto mensaje en su cuenta de X, en la que reprodujo el vídeo de apoyo que había recibido previamente de los Obama.

En el vídeo, de menos de un minuto, no se ve las caras de los Obama, pero sí que se escucha la voz de la pareja en una conversación telefónica con Harris.

“Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para que superes esta elección y llegues al Despacho Oval“, se oye decir al exmandatario durante la conversación.

De manera simultánea, los Obama publicaron sendos mensajes en X, en el que también compartieron el mismo video.

El expresidente de EE. UU. confirmaba en su publicación que a principios de esta semana “Michelle y yo llamamos a nuestro amiga @KamalaHarris”.

“Le dijimos que creemos que será una presidenta fantástica de los Estados Unidos y que cuenta con todo nuestro apoyo. En este momento crítico para nuestro país, haremos todo lo posible para asegurarnos de que ella gane en noviembre. Esperamos que te unas a nosotros“, agregó.

De forma paralela, Michelle Obama, en otro mensaje dijo estar “muy orgullosa de mi chica, Kamala. Barack y yo estamos muy emocionados al respaldarla como candidata demócrata debido a su positividad, sentido del humor y capacidad de llevar luz y esperanza a personas de todo el país. ¡Te respaldamos, @KamalaHarris!”, agregó.

Tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial y en apenas una semana, Harris ha logrado el suficiente respaldo en el partido para lograr que se confirme su candidatura a la presidencia de EE. UU. en las próximas elecciones por el partido demócrata.

Hasta ahora los Obama todavía no habían había hecho público el respaldo a la candidatura de Harris, un apoyo muy esperado por su influencia y ascendencia en el partido.

It means so much to have your endorsements, @MichelleObama and @BarackObama.



Let’s get to work. pic.twitter.com/rAuTyIlCai