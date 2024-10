Kamala Harris y Donald Trump visitan Nevada y Arizona para atraer a votantes latinos a cinco días de las elecciones

Trump prometerá poner fin a “la invasión” de migrantes en situación irregular con una deportación masiva, como hace en todos sus mítines. Los llama “asesinos” y afirma que “envenenan la sangre” de Estados Unidos.

El expresidente estadounidense se subió a un cambión recolector de basura el 30 de octubre para manifestar en contra de una declaración del presidente Joe Biden.

“Finalmente dijo lo que él y Kamala realmente piensan de nuestros partidarios. Los llamó basura”, protestó Trump pese a que Harris se desmarcó de las palabras del mandatario asegurando estar “en desacuerdo” con cualquier crítica a una persona en función de por quién vote.

Biden precisó que se refería a “la retórica odiosa” del comediante Tony Hinchcliffe durante un mitin de Trump en el Madison Square Garden, Nueva York, donde afirmó que Puerto Rico es como una “isla flotante de basura”.

Este comentario fue recibido por los puertorriqueños de forma fatal, quienes no pueden votar en la isla pero sí en los estados continentales. Y en estas elecciones, con empate técnico, cada voto cuenta.

Los latinos suelen votar por los demócratas, pero en los últimos años los republicanos han acortado la ventaja.

La última encuesta del New York Times/Siena otorga a Harris un 52 % de intención de voto entre los hispanos frente al 42 % de su rival republicano.

La exfiscal intenta revertir la tendencia, sobre todo en los siete estados claves que según los sondeos decidirán el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Harris presume de entender a los latinos mejor que nadie porque es hija de inmigrantes y, a diferencia del magnate, no creció rodeada de riqueza.

Su equipo de campaña ha multiplicado los anuncios en todo tipo de medios en español, inglés y spanglish para llegar a ellos. En el último apuesta por la cumbia para decir: “Kamala es buena gente, no caigas en la trampa, no votes por el trompas, no se equivoque compa…”.

También habrá música en el mitin en Nevada de la candidata demócrata con la actuación de la banda mexicana Maná. Además, la diva del pop Jennifer Lopez, con 250 millones de seguidores en las redes sociales, pronunciará un discurso.

En Phoenix, Arizona, dará otro mitin al ritmo de los Tigres del Norte, un grupo muy popular entre los mexicanos.

A medida que se acercan las elecciones, aumenta la preocupación por una posible impugnación de los resultados, e incluso un estallido de violencia, si a Trump se le escapa de las manos la victoria.

El expresidente nunca reconoció su derrota en 2020 y ya ha comenzado a hablar de “trampas” en Pensilvania, uno de los estados más codiciados, en el noreste del país.