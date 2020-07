Kanye West llora en el lanzamiento de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

El rapero Kanye West se echó a llorar este domingo al pronunciar un discurso contra el aborto durante una reunión política confusa en la que lanzó su candidatura para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, en Charleston, en Carolina del Sur.

Vestido con un chaleco antibalas con la inscripción “seguridad”, Kanye West hizo un discurso incoherente durante un mitin reservado a invitados, que tuvieron que llevar mascarillas y respetar las normas de distanciamiento social, según medios estadounidenses.

La estrella del rap dijo que había deseado que su esposa, Kim Kardashian, abortara cuando estaba embarazada de su hija North, y habló de su padre.

Incredible!

At his first campaign event, @kanyewest shares that when @KimKardashian got pregnant with their first child, North, he wanted an abortion at first.

Says Kanye: “She brought North into the world, even when I didn’t want to. She stood up and protected that child”! pic.twitter.com/RN0hHvBIUj

— Lila Rose (@LilaGraceRose) July 19, 2020