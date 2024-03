Las autoridades de Nueva York usaron este martes 19 de marzo un fotomontaje de la princesa de Gales, Kate Middleton, erigida en "reina de internet" tras admitir que altera digitalmente sus imágenes, para promover el nuevo servicio de recogida de basura municipal.

El Departamento de Higiene (encargado de la recogida de basuras) se sumó con astucia a las teorías sobre la ausencia de Middleton en la esfera pública y publicó en su cuenta de X una imagen burdamente alterada superpone la figura de la princesa junto a la de un contenedores de la basura frente a una casa típica de Nueva York.

"¡Hemos encontrado a Kate! ¡Está poniendo su basura en contenedores! Haz como Kate", dice el fotomontaje, que enlaza a una página web de la agencia donde se explica que la Gran Manzana quiere "eliminar las bolsas de la basura de la calle" para atajar sus problemas de imagen, suciedad y ratas.

De inmediato, y para que no hubiera dudas, la cuenta general del gobierno municipal respondió a ese mensaje con otro que decía: "Tras investigarlo, esa imagen ha sido alterada con Photoshop. Sin embargo, esos contenedores a prueba de ratas son muy reales. Úsalos".

Kate’s been found! She’s putting her trash out in bins!



Be like Kate: https://t.co/7a6mQAXLeN pic.twitter.com/swwS116qHp