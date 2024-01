Kate Middleton: Sale a la luz la razón por la que la princesa de Gales ha escondido sus problemas de salud a varios familiares

Icono de estilo, su agenda es una de las más ocupadas y sus “looks” son imitados por una legión de admiradoras, dispuestas a agotar en cuestión de minutos cualquier prenda que luzca en sus apariciones. Es lo que se conoce como el “efecto Kate” y que cada vez más se cotiza al alza.

Recientemente se reveló que Middleton fue sometida a una cirugía abdominal y que salió con éxito. Sin embargo, el domingo 28 de enero, medios internacionales reportaron que hubo complicaciones.

El pasado 17 de enero, el Palacio de Kensington publicó un comunicado en el que informó sobre el estado de salud de Middleton.

“Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación”, indicó el comunicado.

Lea más: Donald Trump es declarado culpable de difamación, debe pagar US$83,3 millones a Jean Carroll y afirma que la resolución del jurado es “ridícula”

En la información se indicó que, según los consejos médicos actuales, es poco probable que Middleton regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa.

“La Princesa de Gales agradece el interés que generará esta declaración. Espera que el público comprenda su deseo de mantener la mayor normalidad posible para sus hijos; y su deseo de que su información médica personal permanezca privada”, añadió el comunicado.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024