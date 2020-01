Kobe Bryant: ¿Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en el que murió la estrella de la NBA?

“Mamba Out”.

La legendaria frase con la que el exjugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant puso fin a su carrera en 2016 justo antes de dejar su micrófono en el suelo volvió a ser tendencia en redes sociales, luego que la estrella de la NBA murió en un accidente de helicóptero en Calabasas, Estados Unidos, junto a su hija Gianna, de 13 años y otras siete personas.

Las autoridades investigan las causas del accidente. Varios medios destacaron la niebla y baja visibilidad existente en la zona en el momento del siniestro.

Bryant jugó durante 20 temporadas con Los Angeles Lakers, fue cinco veces campeón de la NBA y está considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la liga estadounidense.

En total fueron nueve las personas que murieron en el percance aéreo. El sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, confirmó en la tarde del domingo que en el helicóptero viajaban ocho pasajeros junto al piloto y que todos habían fallecido.

La “Mamba Negra”, como era conocido Bryant, era el propietario del helicóptero Sikorsky S-76 que se siniestró. Es una de las máximas del basquetbol pues jugó 20 temporadas, todas con los LA Lakers, ganó cinco títulos de la NBA y dos medallas de oro en Juegos Olímpicos.

Gianna Maria, de 13 años, era la segunda hija de la familia Bryant y era una apasionada del básquetbol. Ella le había dicho a su padre que jugaría en la WNBA y continuaría con su legado en ese deporte.

Era entrenador de béisbol, tenía 56 años de edad, y trabajaba e la escuela comunitaria Orange Coast College (OCC), según un comunicado del centro educativo.

Uno de sus hermanos confirmó a la cadena estadounidense CNN la noticia, además de comunicar que en el helicóptero también viajaban Alyssa y Keri, hija y esposa de Altobelli.

Alyssa y Gianna eran compañeras en Mamba Sports, una academia deportiva fundada por Bryant.

John logró cuatro títulos estatales con OCC y fue galardonado como Mejor Entrenador en 2019.

Según confirmó OCC, el helicóptero viajaba desde el condado de Orange -donde Bryant vivía con su mujer y sus cuatro hijas- hasta la ciudad de Thousand Oaks -donde se encuentra la academia- para asistir a un partido en el que iba a jugar Gianna.

“Era algo que John (Altobelli) hacía con frecuencia, volar junto a Kobe para asistir a los partidos con su hija”, le dijo a CNN Ron La Ruffa, entrenador de OCC.

Ella era entrenadora de básquetbol y trabajaba en la academia deportiva de Bryant, a la que llegó en 2018.

Sarah y Payton Chester

Payton era otra compañera de Gianna en la academia Mamba Sport Academy y en este viaje la acompañaba su madre para verla jugar.

Era el piloto del helicóptero y era muy cercano a la familia Bryant.

