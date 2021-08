Trayectoria de Ida: la costa este de EE. UU. se prepara por el “extremadamente peligroso” huracán

“El momento de actuar es AHORA. Ahora se pronostica que el huracán Ida tocará tierra como un huracán de categoría 4”, instó en un tuit la oficina de Nueva Orleans del Servicio Meteorológico Nacional.

Se trata del segundo más nivel elevado en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson, con una fuerza mínima del viento de 209 kilómetros por hora.

Luisiana declaró el estado de emergencia en previsión de la tormenta, que tocaría tierra en Estados Unidos el domingo, 16 años después del devastador huracán Katrina que azotó el estado por primera vez.

Katrina causó inundaciones en el 80% de Nueva Orleans y mató a más de 1 mil 800 personas.

Las autoridades ya han ordenado evacuaciones obligatorias fuera de las áreas protegidas por diques de Nueva Orleans y pueblos costeros propensos a inundaciones en la costa del estado, como Grand Isle.

“La gente está empacando y saliendo en este momento”, dijo Scooter Resweber, jefe de policía en Grand Isle, a medios locales. “Sabemos que esto va a ser importante”.

Here are the 10 AM CDT Saturday Key Messages for Hurricane #Ida . Follow the latest at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/D70afJvLQm

La declaración de estado de emergencia, aprobada por el presidente Joe Biden, canalizará fondos federales suplementarios y ayuda al estado sureño para reforzar sus esfuerzos de preparación y respuesta ante emergencias.

El huracán tocó tierra el viernes por la noche en el oeste de Cuba con categoría 1, con vientos máximos sostenidos cercanos a 128 km por hora.

Ida golpeó a la isla en la provincia de Pinar del Río, el actual epicentro de la pandemia de coronavirus en la isla.

En Twitter, el ministro de Salud cubano, José Ángel Portal, alertó el viernes sobre una “doble amenaza”: “Enfrentar un fenómeno meteorológico de esta naturaleza en medio del escenario epidemiológico más complejo que vive el país desde el inicio de la pandemia”.

Más de 10 mil personas fueron evacuadas y se cortó la electricidad antes de la tormenta, como medida de precaución

En La Habana, el transporte público fue suspendido al mediodía y miles de personas fueron evacuadas.

We want to continue to stress that this WILL be a DANGEROUS and LIFE-THREATENING storm. There WILL be significant wind damage. Prepare for widespread power outages and tree/structural damage in these purple/red areas on the graphic below. pic.twitter.com/Er3IS4Yeda

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 28, 2021