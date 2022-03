La emotiva historia del albañil mexicano que huyó de Ucrania luego de la invasión rusa y no recibió ni un centavo por su trabajo

La travesía europea de Jesús comenzó en Budapest, capital de Hungría, donde trabajó como albañil hasta que meses después de su llegada un hombre lo invitara a pintar y arreglar casas en Kiev.

A pesar de no conocer el idioma y tampoco poder comunicarse por medio del inglés, el albañil originario de Ecatepec, municipio del Estado de México, llegó a la capital ucraniana y comenzó a laborar realizando “pintura y pasta”.

“Trabajo en la construcción y llevaba nomás un mes por allá, todo se nos complicó”, indicó Jesús, quien también trabajó como albañil en Estados Unidos, Canadá y Hungría.

Lea también: Rusia y Ucrania: las mujeres que se quedan a luchar en Ucrania

Después de que el conflicto entre Rusia y Ucrania estallara, el hombre de 56 años quedó atrapado en Kiev y luego de casi tres semanas de espera, logró regresar a México en un vuelo de rescate.

No obstante, su retorno a territorio mexicano no fue una alegría para él, ya que tras un mes de trabajar en Ucrania no recibió su pago debido a que el hombre que lo contrató escapó de Kiev cuando los ataques rusos dieron inicio.

“Fue una persona la que nos llevó a Ucrania hace un mes, pero quién sabe quién es, de hecho se fue hasta con el dinero, ya ni nos pagó, sólo se fue, porque como fue ‘la sorpresa’ esa que nos tocó, pues así, ya no lo vimos”, confesó.

Lea más: “No dudaré en apretar el gatillo”: Las declaraciones del “francotirador más letal del mundo” a los soldados rusos

Al ser consultado sobre los bombardeos por parte de las tropas rusas en la capital de Ucrania, Jesús relató que vivió esta situación con mucho miedo, a pesar de no haber estado presente en los ataques más fuertes.

“Me tocó, pero no lo fuerte. Estaba trabajando y escuchamos el tronido y luego dijeron: ‘¡corre, corre!’ Y ya, corrimos como pudimos. Y de ahí nos llevaron a Budapest, llegamos a una iglesia y nos trajeron a Bucarest, a un albergue y ya, hasta aquí”, relató el hombre de nacionalidad mexicana.

Pese a las dificultades vividas en Ucrania después de la invasión rusa, Jesús no descarta volver a Kiev una vez acabado el conflicto para continuar trabajando e intentar recuperar el dinero que no le fue otorgado.

Le puede interesar: Rusia y Ucrania: quién es Marina Ovsyannikova, la mujer que protestó contra la guerra en uno de los canales más populares de la TV rusa

Jesús Jerónimo es uno de los 24 ciudadanos mexicanos rescatados del conflicto entre Rusia y Ucrania por medio de un vuelo de la Fuerza Aérea proveniente desde Bucarest, Rumanía.

Asimismo, dentro de este vuelo de rescate, 33 ciudadanos ucranianos y cinco peruanos fueron trasladados hacia México para escapar de los ataques rusos registrados en Ucrania.