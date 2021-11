La fuerte advertencia que un experto hace sobre los eventos masivos y lo que pueden provocar con el covid-19

El aficionado no sabía que tenía la enfermedad, pues tenía el esquema completo de vacunas de Pfizer, publicó el diario mexicano Milenio.

Como conclusión, el neumólogo asegura que el virus sigue transmitiéndose de manera activa, puesto que el paciente también carecía de factores de riesgo comunes.

El aficionado no sabe en dónde pudo contraer el virus, pero está consciente que contagió el virus en dicho evento masivo, y reconoció que no usó mascarillas ni medidas de distanciamiento social, según Sansores, y que solo sabía que, al ver el semáforo de alertas en verde, supusieron que no habría riesgos.

“Él contagió a su esposa y a sus suegros, todos ellos también estaban vacunados. Lo importante es que, por haberse inmunizado, no presentaron la forma grave de la enfermedad”, explicó el investigador en entrevista con Milenio.

“Él -el aficionado- presentó un poco de neumonía, los demás salieron bien de los pulmones. No ocuparon una cama hospitalaria. Solo se les está suministrando tratamiento para disminuir los síntomas de la fiebre”, agregó.

¿Cuál es la advertencia?

Sansores hizo ver que el covid-19 se sigue propagando aún en pacientes vacunados con el esquema completo y que se debe mantener todas las medidas de bioseguridad y evitar eventos masivos.

Además, resaltó que quienes sufren de diabetes, hipertensión, obesidad e inmunosuprimidos no les vaya tan bien, aunque estén vacunados.

Una joven de 20 años, positiva de covid, también asistió a una reunión con amigos, en la cual contagió a 11 de 20 asistentes, contó el especialista, como otro ejemplo de que el virus sigue vivo.

“Si seguimos viendo eventos masivos sin medidas de seguridad, esta luna de miel con el covid terminará a finales de diciembre y a principios de enero de 2022 es un gran divorcio”, advirtió Sansores, publicó Milenio.