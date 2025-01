La IA china DeepSeek sufre un ciberataque a gran escala y decide limitar los registros en el sitio

La alternativa china en el mundo de la inteligencia artificial, DeepSeek, ha provocado que la empresa de software Nvidia sufra la mayor caída de su historia en la bolsa de valores, y según diversos expertos en el mercado bursatil, el director ejecutivo Jen-Hsun Huan ha perdido más de US$300 mil millones con la llegada de su competidor.

Hasta la mañana de este martes 28 de enero, DeepSeek estaba superando a ChatGPT, la aplicación chatbot de inteligencia artificial (IA), en número de descargas para dispositivos inteligentes en Estados Unidos; sin embargo, debido a que los usuarios acudieron en masa, la plataforma fue víctima de un ciberataque malicioso a gran escala.

Por el momento, DeepSeek no ha especificado la naturaleza de los ciberataques que ha sufrido, ni su procedencia; no obstante, la alternativa china de inteligencia artificial ha limitado temporalmente los registros en el sitio web: "Debido a los incidentes, el proceso de registro está ocupado. Espere e intente nuevamente", indica la plataforma.

De acuerdo con el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, la empresa china aún está investigando los ciberataques que provocaron diversos problemas en los servicios web y en la interfaz de programación, los cuales afectaron principalmente el funcionamiento de la plataforma, la cual estaba presentando "un rendimiento deteriorado".

DeepSeek fue lanzada en enero del 2024 por un fondo de inversión chino y prácticamente se mantuvo en el anonimato internacional desde su creación hasta hace un par de días, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló públicamente sobre el éxito de la alternativa asiática en el mundo de la inteligencia artificial.

"El repentino triunfo (de DeepSeek) supone una llamada de atención para las tecnológicas estadounidenses por la competencia que les ha creado. Esta nueva aplicación plantea un desafío para las empresas de Estados Unidos que planeaban dominar la inteligencia artificial", comentó al republicano durante la noche del lunes 27 de enero.

De acuerdo con el magnate neoyorquino, el modelo de bajo costo que ofrece DeepSeek, la cual brinda servicios a un precio 90% menor al de ChatGPT, "es un avance positivo para la inteligencia artificial en general", tomando en consideración que la alternativa china está gastando mucho menos y encuentra mejores soluciones para la IA.

Por su parte, diversos analistas en inteligencia artificial consideran que DeepSeek es una "amenaza para el mercado estadounidense", debido a su propuesta de código abierto, el cual es "impresionante", especialmente por lo que ofrecen con un presupuesto inferior a los US$6 millones, inferior al de los competidores norteamericanos.

A su vez, el desarrollador de ChatGPT, Sam Altam, habló públicamente sobre su nuevo competidor, el cual llegó con fuerza a la carrera: "El modelo de DeepSeek es asombroso, pero obviamente nosotros lanzaremos actualizaciones mucho mejores. Aunque vale la pena mencionar que es estimulante tener un nuevo desafío", agregó.

Por el momento, DeepSeek únicamente se encuentra disponible en inglés; sin embargo, su modelo extenso de lenguaje, formado a partir de inmensas cantidades de texto, le permite contestar algunas preguntas en otros idiomas, como español, aunque de acuerdo con su fundador, la aplicación evolucionará en ese aspecto próximamente.

