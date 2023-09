La primera fiesta de cumpleaños: La historia del niño colombiano que conmovió al mundo con sus lágrimas

El agasajado se llama Ángel David y cumplió ocho años. En las imágenes se observa como el pequeño llega a la puerta de su clase y observa la sorpresa que le habían preparado sus compañeros, que empezaron a cantar “Cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Qué los cumplas feliz y que los vuelvas a cumplir”, mientras Ángel empieza a llorar.

Inmediatamente los niños del salón se acercaron a Ángel David corriendo a abrazarlo y desearle felicitaciones.

La historia de la celebración de cumpleaños

La idea inició en 2022 y fue realizada por las madres de dos de los compañeros de Ángel David. Según contaron a medios locales, el niño les contó que soñaba con una fiesta, pero ellas sabían que la familia es de escasos recursos y nunca habían podido realizar una celebración.

La maestra colaboró y gestionó los permisos para realizarla en el salón de clase. Finalmente, en la fiesta hubo globos, mantel de colores y dulces, así como un pastel y adornos de la serie de televisión infantil Paw Patrol.

Ante las cámaras de un medio de televisión colombiano, Ángel David dijo: “Me sentí muy feliz, a mí nunca me habían hecho un cumpleaños de esos. Me puse tan feliz que hasta me puse a llorar de la felicidad”.

Este es el video que ha conmovido a miles de personas: