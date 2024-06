“¡Feliz cumpleaños papá, todos te queremos mucho! Cx”, escribió este viernes la princesa con motivo del 42 cumpleaños del príncipe.

En la fotografía, tomada por la propia Kate, se ve a Guillermo y a sus tres hijos (los príncipes Jorge, Carlota y Luis) tomados de la mano y saltando al mismo tiempo en una playa del condado de Norfolk, ubicada al este de Inglaterra.

El sábado 15 de junio, Middleton fue vista por primera vez desde marzo, cuando anunció que comenzaría un tratamiento preventivo de quimioterapia, ya que se le fue detectado un cáncer tras una operación abdominal a la que fue sometida en enero, de la que no se han revelado más detalles.

Lea más: Kate Middleton aparece en público por primera vez tras su diagnóstico de cáncer

Kate asistió con su familia al desfile militar con el que se celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Con motivo del cumpleaños este vieres del príncipe de Gales, el Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, compartió una foto del monarca con Guillermo cuando éste era bebé.

Esta fotografía, en blanco y negro, fue tomada en palacio de Kensington, el 1 de febrero de 1983.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs