La propuesta de matrimonio en un restaurante que conmovió a Sudáfrica

Hombre propone matrimonio a su novia en Sudáfrica y recibe sorpresa. (Foto Prensa Libre: Tomada de Twitter)

El pasado 7 de noviembre, un hombre le propuso matrimonio a su novia en un establecimiento de comida rápida en Sudáfrica y algunos cibernautas grabaron el momento. En seguida, la historia se hizo viral.

El video publicado obtuvo varios comentarios que incluían felicitaciones para los futuros esposos e incluso algunos que criticaron la escena.

Como cuento de hadas

En la cuenta oficial de Twitter del restaurante Kentucky Fried Chicken (KFC), se publicó un anuncio en el que pidió a los cibernautas poder localizar a la pareja.

“Por favor, ayúdennos a encontrar a esta hermosa pareja, queremos bendecirlos. Envíennos cualquier pista, puede haber una buena sorpresa para chuparse los dedos también para ustedes. Amamos el amor”, escribió el restaurante Sudáfrica en la red social.

Mzansi please help us find this beautiful couple, re batla ho ba blesser 😊 DM us any leads, there might be a Finger Lickin' Good surprise in it for you too. Batho ba Vaal re thuseng! We love love 😍❤️ #KFCProposal pic.twitter.com/6bj89dtj4j — KFC South Africa (@KFCSA) November 7, 2019

Con un poco de ayuda de los hashtags (etiquetas) #KFCProposal y #KFCWedding, la pareja pronto se identificó Hector Kansi y Nonhlanhla Soldaat.

La pareja jamás se imaginó del impacto que un video publicado en las redes sociales podría tener y varias empresas se comprometieron con ellos para realizar la “boda de sus sueños”.

Entre los ofrecimientos, varias marcas ofrecieron celulares, viajes de luna de miel, bebidas para la fiesta, regalos para comprar ropa, entradas para el cine y hasta el traje y anillo para la boda.

We just could not resist all this Lovin' ❤ We would love to take Mzansi's fave couple on an all-expenses paid trip to Cape Town for an unforgettable VIP experience at Toni Braxton's #AsLongAsILive Tour. Thank you for celebrating love. Kwakuhle kwethu! — McDonald's SA (@McDonalds_SA) November 8, 2019

Guys is the sweetest story ever. Please dm me,my jewelry company will donate with these two beautiful rings worth R45000. They deserve Rose Gold with diamonds . #KFCProposal pic.twitter.com/yXmnUUCYQT — Emerald💎 (@billydlamini) November 8, 2019

Hey @KFCSA nothing moves us more than a story of love and as a result we would like to send the #KFCProposal couple two devices to capture all of their memorable moments. Please get Hector and Nonhlanhla to DM us. https://t.co/Etne2ulAOl — Huawei Mobile SA (@HuaweiZA) November 8, 2019

