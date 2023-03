La RAE autoriza que la palabra “solo” pueda llevar tilde y estos son los casos en donde se puede aplicar este cambio

Ese debate se vivió desde ayer en distintos foros y por eso, hoy la RAE aclaró que el “sólo” deberá justificarse cuando se use, después de que ayer el pleno de esta institución autorizara la tilde cuando haya riesgo de ambigüedad a juicio del que lo escribe.

“Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como “Sólo vino Ana a la fiesta” será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación”, indicó hoy la RAE su cuenta de Twitter, en la que explicó que la norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio “solo” ni los pronombres demostrativos “este, ese y aquel”, con sus femeninos y plurales.

“Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar“, señaló la Academia.

Salvador Gutiérrez Ordóñez, el académico director de la Ortografía y del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), explicó a EFE que el pleno de la RAE aprobó una redacción más clara de la norma para publicarla en el Diccionario Panhispánico de Dudas, donde se añadirá que la tilde es “a juicio del que escribe”, un “inciso” que, en su opinión, no cambia la norma.

#RAEconsultas Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad. +

