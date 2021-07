La tormenta tropical Elsa tiene en la mira a Jamaica y Cuba

Jamaica y el este de Cuba son los próximos objetivos de la tormenta tropical Elsa, cuyos vientos han bajado a 65 millas por hora (100 km/h) tras golpear el extremo suroeste de Haití y el sur de República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó de que a las 8 de la mañana hora de Miami (12.00 GMT), Elsa se encontraba a 45 millas (70 km) al este noreste de Kigston (Jamaica) y a unas 145 millas (235 km) al sureste de cabo Cruz (Cuba).

Elsa se mueve hacia el oeste-noroeste a cerca de 13 mph (20 km/h) y se espera un giro hacia el noroeste esta noche o el lunes.

En la trayectoria pronosticada, Elsa se debe alejar de la parte sur de Haití durante las próximas horas y continuar acercándose a Jamaica y porciones del este de Cuba.

Por la noche estará cerca del centro de Cuba y para el lunes se espera que se desplace a través del centro y el oeste de Cuba y luego se dirija hacia el Estrecho de Florida.

El martes y miércoles el NHC pronostica que Elsa se mueva cerca o sobre porciones de la costa oeste de Florida.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de las 65 mph (100 km/h) con ráfagas mas fuertes.

Here are the 11 AM Sunday July 4 Key Messages for Tropical Storm #Elsa. A Tropical Storm Warning has been issued for a portion of the Florida Keys and a Tropical Storm Watch has been issued for a portion of southwest Florida. Latest at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vwzbNwsP28

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 4, 2021