La viruela del mono también podría transmitirse por el aire, sospechan científicos

El virus de la viruela del mono podría transmitirse a través de pequeños aerosoles que están en el aire, sospechan científicos, aunque no sería la vía principal de contagio.

En mayo último se detectó un brote de la viruela del mono o símica en países no endémicos para esa enfermedad, y según Our World In Data, ya se registran más de mil 100 casos en 28 países.