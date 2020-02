Las impactantes imágenes del accidente que involucró 200 vehículos y dejó dos muertos en Canadá

Un tormenta de nieve azotó a Montreal el miércoles, por lo que las carreteras se encontraban resbalosas.

Esta condición climática provocó que alrededor de 200 vehículos colisionaran. Los cuerpos de socorro confirmaron que dos personas fallecieron y otras resultaron heridas, algunas de gravedad.

Unas 100 personas fueron trasladadas a tres hospitales locales, según el servicio de ambulancias CETAM. Al menos nueve personas resultaron heridas de gravedad y 13 sufrieron heridas leves, dijo CETAM.

Las dos personas que murieron fueron encontradas atrapadas en su vehículo, dijo la agencia de seguridad pública de Quebec. Las víctimas están en proceso de ser identificadas.

El choque fue causado por una tormenta de nieve “fuerte” proveniente del río San Lorenzo que “repentinamente” generó una falta total de visibilidad para los conductores, dijo el ministro de Transporte de Quebec, François Bonnardel, durante una conferencia de prensa.

Horas previas, la policía había confirmado otro accidente de tránsito en la localidad de Prairie, Montreal.

Two people have been killed and dozens injured after a pile-up involving about 200 cars on a highway in Canada, just outside of Montreal.

Latest world news: https://t.co/ykoGZFWgr8 pic.twitter.com/xZUhQ8Onoq

— Sky News (@SkyNews) February 20, 2020