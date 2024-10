Las mejores imágenes de las auroras boreales vistas en Estados Unidos el 10 de octubre

La noche del jueves 10 de octubre se pudo capturar imágenes que muestran la belleza de este fenómeno natural, de una luminiscencia rojiza.

Varios residentes de Estados Unidos reportaron este suceso en el cielo, que no suele ser común en las zonas que se presentaron.

En Nueva York y en varios estados del estado del noreste, incluyendo Maine, el Sol emitió una llamarada de intensa, clasificada como de clase X 1.8, produciéndose una importante eyección de masa coronal en dirección a la Tierra.

Cuando esta tormenta geomagnética impacta contra el planeta, la atmósfera a modo de escudo desvía hacia los polos todas las partículas ionizadas, principalmente electrones y protones, que se precipitan en la exosfera emitiendo una luz de diferentes colores que se pueden ver de manera habitual en las regiones polares.

La aparición de estas auroras boreales en las latitudes bajas es un fenómeno extraño y estas pueden llegar a verse desde regiones de latitudes más cercanas al ecuador, como sucedió en algunas partes de Europa.

A continuación las imágenes más destacadas de las auroras boreales vistas por personas en Estados Unidos:

Aurora in New York City tonight? A patch of purple light appeared in the sky above Brooklyn and Manhattan Bridge while I was taking pictures. I am not sure if it is Aurora . It was subtle but very pretty . It is amazing! It stayed in the sky about 20 minutes. pic.twitter.com/K5rAhPw22R