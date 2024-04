A lo largo de los últimos años, las autoridades de Estados Unidos se han enfrascado en una ardua lucha en contra de los cárteles de drogas mexicanos.

Uno de estos peligrosos grupos delictivos es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

De acuerdo a la justicia estadounidense, desde el 28 de diciembre de 2018 hasta el 22 de abril de 2020, al menos 41 integrantes del CJNG operaron y distribuyeron droga en Houston y Galveston, ciudades de Texas.

Estas personas, quienes están siendo acusadas por el Departamento de Justicia, presuntamente trasladaron cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina desde Texas hacia otras ciudades de Estados Unidos.

Ante esta situación, surgió la duda del porqué el cártel de las cuatro letras está tan interesado en tener presencia en Texas y “controlar” este estado.

El principal factor por el que el CJNG está interesado en el dominio de Texas es debido a su ubicación geográfica, ya que comparte una extensa frontera con México y esto facilita el tráfico ilícito de droga.

Por otra parte, el territorio de Texas también resulta atractivo para el grupo criminal de “El Mencho” a raíz de su avanzada infraestructura de transporte.

