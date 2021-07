Las reveladoras cartas con frases de amor que “el Chapo” Guzmán escribió a otras mujeres (incluida una diputada)

El Chapo es considerado un "romántico" escritor de cartas a sus mujeres. (Fotos: izq. archivo. Der. Instagram/@lumarassalon).

El juicio que lo llevó a prisión y por el cual cumple una condena en EE. UU., también reveló otros detalles de la vida privada de Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo” Guzmán. Periodistas y medios de varias partes del mundo dieron cobertura al proceso en el que, ante la Corte Federal de Brooklyn, salieron a relucir, además de sus transacciones con la droga hacia ese país, sus acaloradas “frases de amor”, como las dedicadas a la exdiputada, Lucero Guadalupe Sánchez, también conocida como la “Chapodiputada”.

La Fiscalía exhibió una carta que “el Chapo” le escribió a Sánchez, en la que la “instruye” acerca de cómo obtener la identificación falsa con la que lo visitó en el 2014 en el penal del Altiplano, México.

Pero no fue solo eso. También se reveló la “pasión” con la que el capo se dirigía a la exdiputada, con frases románticas que evidenciaban la relación amorosa que sostuvieron.

“Vivir sin tus palabras es mucha soledad”, se lee en un fragmento de la carta de “el Chapo” Guzmán, que la Fiscalía reveló durante el juicio al capo. También se publicó que en otra parte del mismo texto él le expresa su alegría por el bienestar del hijo que en apariencia ella esperaba.

En una nota publicada en debate.com.mx se reprodujo el fragmento del texto de la carta:

“Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte!… No te comentaré nada que no te parezca, mi amor. Lo único que quiero que me hagas favor es que cuando me escribas o cuando vengas me des la ficha de cuando estuviste en la clínica, amor, no creo que eso te desencomode (sic)”.

La nota de ese medio agrega que sobre el supuesto embarazo de la mujer, en esa misma carta, Loera le dice que, si es niña, llevará el nombre ella, y, si es niño, se llamará como el abuelo o el padre.

Romántico

En la carta a la diputada, además, “el Chapo” mostró su lado más romántico. En el texto, que se recopila a continuación textualmente, se lee: “Por otro lado corazon me comentan que nuestro hijo esta sufriendo mucho po lo de su papa no es para menos llévalo a que tome una terapia con un sicologo le alludara mucho corazon y trata de que vaya cada 15 días para que valla asimilando lo de su papa dile que el se fue al cielo que es un anjel y que de aya lo esta cuidando a el dale terapia tu tambien amor porque para nuestro hijo es muy difícil asimilar pero la terapia le serbira para que no sufra tanto corazon dile que lo mando saludar que lo quiero mucho saludos a toda la familia corazon despide quien te ama (sic)”.

También para Emma Coronel y Kate del Castillo

El historial del capo incluye también cartas a su actual esposa, Emma Coronel. Se trata de una misiva escrita por “el Chapo” y la cual se considera “hundió” a Coronel. Se presume que fue redactada por Loera en alguno de los periodos que pasó en el penal del Altiplano, de donde se fugó en julio del 2015.