Las últimas palabras de la princesa Diana antes de morir

Diana de Gales falleció a la temprana edad de 36 años. (Foto: AFP)

No cabe duda de que la Princesa Diana de Gales, madre de los príncipes Harry y William seguirá dando de qué hablar durante muchos años más. A casi 25 años de su muerte ahora surgen nuevos detalles, relevados por el sargento Xavier Gourmelon, quien fue una de la últimas personas que vio con vida a la conocida como “reina de corazones”, la fatal noche del 31 de agosto en 1997 en el túnel del Alma, París, Francia.

Varios medios de la prensa rosa han retomado el tema y las declaraciones que el sargento Xavier Gourmelon dio al Daily Mail, quien afirmó que cuando llegó a la escena del accidente, el 31 de agosto de 1997, Diana todavía estaba “moviéndose y hablando”.

Los rescatistas evacuaron del vehículo a Dodi, entonces pareja de la princesa, quien viajaba con ella en el automóvil. “Una vez que salió, me quedé con la pasajera”, cita Daily Mail. “Ella habló en inglés y dijo: ‘Dios mío, ¿qué pasó?’. Entendí lo que me dijo, así que traté de calmarla y la tomé de la mano”, relató Gourmelon al diario. Anteriormente, Gourmelon dio declaraciones a la policía pero no había hablado con la prensa acerca de las últimas palabras de Diana. El comandante precisó: “Luego, otros se hicieron cargo. Todo esto sucede en dos o tres minutos”.

La investigación determinó que tras el impacto del vehículo murió al instante el conductor Henri Paul y al novio de Diana, Dodi Fayed. Diana, sin embargo, parecía físicamente bien, aparte de un hombro lesionado, recordó el sargento Gourmelon, quien no tenía idea de que estaba tratando de salvar a “la Princesa del Pueblo”.

Trágica noche

Lady D, como también fue conocida Diana Frances Spencer, princesa de Gales, brilló por su carisma y filantropía, pero su vida sentimental fue siempre objeto del escrutinio público.

El final que cortó su vida ocurrió un fatídico 31 de agosto de 1997, cuando el automóvil en el que viajaba junto a su pareja, el multimillonario egipcio Dodi Al Fayed, se estrelló en un viaducto de París, Francia.

La boda de Diana con el príncipe Carlos de Inglaterra, en julio de 1981, fue un cuento de hadas en versión moderna, y durante más de una década ella fue protagonista cotidiana de portadas de tabloides, en los que se hacía eco hasta de sus actividades más banales.

Una pesquisa de las autoridades francesas concluyó en 1999 que la colisión del auto en el cual viajaba se debió a que el piloto se encontraba en estado de ebriedad y conducía a excesiva velocidad.

Esa conclusión alimentó especulaciones y teorías. Algunas de ellas apuntaban a una conspiración que involucraba a los servicios secretos británicos y franceses. Por su parte, la familia de Dodi Al Fayed señaló que su muerte fue un crimen racista, ya que era inaceptable que el padrastro del futuro rey de Inglaterra fuera egipcio. A casi 25 años de su deceso, Diana aún es llorada y fuente de inspiración.