“Le reitero mi amistad”: el video en el que “El Mencho” se deslinda de las supuestas amenazas de muerte que sufrió un periodista por parte del CJNG

Asimismo, “El Mencho” indicó que no tiene ningún problema con el gremio periodístico, ya que considera esta profesión como un pilar fundamental de la sociedad.

“Yo no me meto con los medios de comunicación. Yo me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor”, aseguró “El Mencho”.

Nemesio Oseguera Cervantes también señaló que el periodista Rodolfo Montes no le debe nada y que el CJNG no debe de ser un motivo de preocupación para él, ya que no lo ve como una amenaza.

“Le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cártel, al contrario, le reitero mi amistad”, comentó.

Mediante un video que circula en redes sociales, un hombre que afirmó ser Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del CJNG, descartó que el grupo criminal amenace a medios de comunicación y aseguró: "me deslindo de las amenazas que recibió el periodista Rodolfo Montes". pic.twitter.com/7TwKn48INk — Proceso (@proceso) July 25, 2022

Para finalizar, “El Mencho” informó que la población mexicana no tiene nada que temer, ya que el CJNG no tiene como objetivo lastimar a personas inocentes.

“Jamás me metería con mujeres, niños, ni personas inocentes, ya que ellos no tienen nada que ver”, concluyó el narcotraficante.

Las palabras de “El Mencho” llegaron luego de que el periodista Rodolfo Montes denunciara haber recibido una llamada de un presunto sicario del CJNG en la que lo amenazaron de muerte.

“Rodolfo Montes Godínez, no necesitas decirme qué eres tú, una mujer güera, en la Miguel Hidalgo, le puso precio a tu cabeza”, indicaba dicha llamada.