Lector de labios revela los secretos que Trump susurró durante el polémico sermón de la obispa

El pasado martes 21 de enero, la obispa Mariann Edgar Budde de la Diócesis Episcopal de Washington D.C le hizo un llamado de compasión al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se encontraba presente en la Catedral Nacional, junto a su esposa Melania Trump y el vicepresidente estadounidense James David Vance.

"Hay gays, lesbianas y transexuales, como también familias demócratas, republicanas e independientes, que actualmente temen por sus vidas. Sin olvidar por supuesto a los inmigrantes que recogen las cosechas, que trabajan en granjas y que participan en los turnos nocturnos de los hospitales", agregó la obispa en el servicio religioso.

El presidente Trump mantuvo la mirada al frente mientras Budde realizaba su discurso; sin embargo, con el paso de los minutos, comenzó a mover la cabeza hacia otros lados para evitar verla. Por su parte, el vicepresidente J.D Vance fue mucho más expresivo, volteándole la cara a la obispa y comenzando a hablar con su esposa, Usha.

Ante esta situación, un lector de labios contratado por el periódico británico, Daily Mail, reveló la verdad sobre los susurros de la familia Trump durante el sermón de la obispa, compartiendo lo que "la Primera Familia de los Estados Unidos estaba pensando realmente" cuando el presidente republicano fue reprendido por Mariann Budde.

Los susurros de la familia Trump

Mientras la obispa realizaba su discurso, las cámaras de televisión captaron los rostros de la familia Trump, quienes junto con el vicepresidente Vance y su esposa Usha, no podían creer lo que escuchaban; por lo que el lector de labios forense, Jeremy Freeman, compartió exactamente lo que se estaba diciendo en la catedral de Washington.

"¿Pueden creerlo?", preguntó Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente, a lo que su hermano Eric le contestó: "No, no puedo creerlo". Posteriormente, su hermana Tiffany les consultó, "¿Nos vamos?", a lo que sus hermanos mayores le dijeron que no, mientras seguían escuchando el sermón de la obispa en la capital estadounidense.

Según el lector de labios, cuando la obispa mencionó a los inmigrantes que trabajaban en Estados Unidos, el presidente volteó a ver a su esposa Melania y le dijo: "Esto es una locura", y ella simplemente le respondió con un movimiento de cabeza; aunque, según los expertos en lenguaje corporal, la familia se comportó como "una manada".

"Hay algunas respuestas grupales o de manada en esta situación, ya que el alfa de la familia Trump, el presidente Donald, estaba siendo atacado desde la plataforma de la catedral", comentó la experta en lenguaje corporal, Judi James, quien indicó que los familiares parecen más atentos, como si hubieran percibido el problema desde antes.

"Lara Trump, la esposa de Eric, insinúa cierta vergüenza o incomodidad, aunque se las arregla para mantener una sonrisa; sin embargo, sus frecuentes miradas al presidente Donald sugieren que quiere sintonizar con su reacción y mostrar lealtad”, añadió la experta en lenguaje corporal, quien también fue contratada por Daily Mail.

Tras el servicio religioso, el mandatario estadounidense criticó a la obispa por estár a favor de la comunidad LGBTQ+; no obstante, a Budde no le importaron las declaraciones del republicano: "Si estoy a favor del matrimonio homosexual, siempre lo he estado. En este punto, es una obviedad, soy una liberal sin complejos", agregó.