Lionel Messi, Michael J. Fox, Hilary Clinton, “Magic” Johnson y Bono son condecorados por Joe Biden

La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Blanca, sin embargo tuvo la ausencia de Messi. El jugador del Inter Miami aludió a conflictos de agenda y compromisos previos para justificar su inasistencia.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 envió una carta a la Casa Blanca, a través de su club. En ella admite sentirse honrado por el reconocimiento. También adelantó que espera reunirse con Biden en un futuro próximo.

En la ceremonia, Biden elogió a los distinguidos y los calificó como personas verdaderamente extraordinarias que dieron su sagrado esfuerzo para dar forma a la cultura y la causa de Estados Unidos.

Lea más: Disney une su magia con la de Messi y prepara el estreno de una serie infantil

Otros homenajeados fueron el chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen que actuó en zonas de conflicto como Gaza, y la investigadora de primates Jane Goodall, una importante voz ambientalista, así como figuras del espectáculo como la veterana editora de Vogue Anna Wintour, los actores Denzel Washington y Michael J.Fox, y el diseñador de moda Ralph Lauren.

Con un tono más político, el presidente estadounidense saliente galardonó a Hilary Clinton.

Clinton fue homenajeada por haber hecho historia muchas veces a lo largo de décadas en el servicio público, incluido ser la primera mujer nominada por uno de los dos partidos que han gobernado en Estados Unidos para una candidatura presidencial, en 2016, cuando fue superada por Donald Trump.

Asimismo, el multimillonario George Soros fue condecorado, aunque su premio fue recibido por su hijo, Alexander.

Tune in as I deliver remarks at a Medal of Freedom Ceremony. https://t.co/hXr7Qe41RX