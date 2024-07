"Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una 'elección' donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera", sostuvo Bukele en su cuenta de X.

Recordó que llevaban rotas las "relaciones diplomáticas con (Nicolás) Maduro desde hace 4 años", cuando su Gobierno ordenó la salida de la misión diplomática del país suramericano en noviembre de 2020.

Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera.



Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo…