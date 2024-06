Este jueves 17 de junio, se realizó el primer debate de la campaña electoral en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el ex mandatario Donald Trump.

Biden, candidato por el Partido Demócrata y actual presidente de EE.UU., fue duramente criticado por sus errores y titubeos durante este evento.

Además, las palabras del político de 81 años también generaron dudas sobre sus facultades para optar a la reelección y el inconveniente que su edad supondría para desempeñar este puesto.

Las equivocaciones de Biden en su debate presidencial contra Trump incluso hicieron que algunos comentaristas demócratas se plantearan la posibilidad de que este partido pueda buscarle un sustituto.

Joe Biden comenzó el debate presidencial con un discurso que, en reiteradas ocasiones, parecía estar inconcluso y generó dudas por algunas frases confusas defendiendo su política migratoria.

“Desde que cambié la ley, ¿qué ha pasado? La he cambiado de tal manera que ahora estamos en una situación en la que hay un 40 por ciento menos de personas que cruzan la frontera ilegalmente. Es mejor que cuando Trump dejó el cargo. Y voy a seguir avanzando hasta que obtengamos la prohibición total... a la iniciativa total en relación con lo que vamos a hacer con más Patrulla Fronteriza y más agentes de asilo”, mencionó titubeante el actual presidente.

A raíz de estas confusas declaraciones, Donald Trump, quien se mostró calmado durante el debate, arremetió contra Biden y se burló de él por pronunciar “palabras que ni él mismo podía descifrar”.

I’ve never been a fan of President Donald Trump - but he’s absolutely destroying Joe Biden in this debate… Trump is also being surprisingly generous here. This is an embarrassment to the DNC #Debates2024 pic.twitter.com/eJd76h7vjp