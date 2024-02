El Cártel de Sinaloa, a más de dos décadas de su fundación, se mantiene como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo al contar con actividades en más de 100 países.

Actualmente, este grupo delictivo se encuentra dividido en dos facciones: la primera liderada por Ismael “El Mayo” Zambada y la otra por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los cárteles de droga, a lo largo de la historia, así como sus principales personajes, han recurrido al uso de apodos para facilitar sus actividades criminales, generar intimidación y pasar desapercibidos por las autoridades.

El uso de estos sobrenombres suele estar enfocado en cada individuo, pero existen grupos de narcotraficantes que reciben alias en conjunto, como el caso de los hijos de “El Chapo”.

Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, encabezados por Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio, son conocidos en el mundo del tráfico de drogas como “Los Chapitos”.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. recientemente reveló que los descendientes del peligroso narcotraficante cuentan con dos apodos más de forma colectiva.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.



The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD