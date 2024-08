Menos de dos semanas después de la retirada de la candidatura de Joe Biden a un segundo mandato, una decisión histórica que ha cambiado completamente las cartas, Harris tiene el camino despejado para representar al partido actualmente en el poder en Washington.

Habitualmente, la investidura oficial del candidato se lleva a cabo en persona en una convención del partido, programada este año en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Sin embargo, debido a requisitos de procedimiento del estado de Ohio, los demócratas decidieron anticipar esta votación en línea. Un procedimiento poco común -y una rareza más de este proceso electoral- pero que debería ser similar al que se utilizó excepcionalmente en 2020, durante la pandemia de covid-19.

Está previsto que la votación finalice el lunes por la noche. El Partido Demócrata no ha detallado cómo se podrá monitorear el acto en el día a día y cómo se anunciarán sus resultados.

Hasta hace poco, gran parte de los más de 3 mil 900 convencionales demócratas no tenían otra opción que nominar a Joe Biden, vencedor de las primarias organizadas al principio del año.

Pero se vieron liberados de esta limitación luego que el actual presidente tirara la toalla debido a crecientes preocupaciones de su propio electorado sobre su edad y su estado de salud.

Kamala Harris, de 59 años, surgió rápidamente como la única sustituta posible, acumulando apoyo entre los responsables del partido y cosechando en las encuestas mejores resultados que Biden.

Y sobre todo logró volver a motivar a la base demócrata, lo que tuvo un efecto inmediato sobre su campaña de recolección de fondos, que en pocos días cosechó más de 200 millones de dólares.

Alejados los riesgos de guerra interna que por un breve lapso aparecieron en el horizonte tras la renuncia de Biden, los demócratas inician esta convención con la intención de escenificar un sólido apoyo a Harris.

“Nuestro partido enfrentó este momento sin precedentes con un proceso transparente, democrático y ordenado para unirnos detrás de una candidata probada que nos liderará en la lucha que tenemos por delante”, dijo Jaime Harrison, presidente del partido.

La lucha en las urnas contra Donald Trump en noviembre promete ser dura, pero los demócratas estarían ahora, según las encuestas, en mejores condiciones de hacerle frente al magnate, que hasta hace unas pocas semanas era el claro favorito para acceder a la Casa Blanca.

A menos de 100 días de las elecciones, el republicano intensificó sus ataques contra Harris, llegando incluso a acusarla el miércoles de resaltar su condición de negra por motivos electorales.

De padre jamaicano y madre india, Harris es la primera persona afroamericana y asiática en convertirse en vicepresidenta estadounidense.

I’m Kamala Harris, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj