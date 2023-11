Los detalles del caso del guatemalteco condenado en EE.UU. por cazar y comerse un águila calva

“El homicidio de una gran águila calva americana a principios de este año en el condado de Stanton, cerca de la zona recreativa de Wood Duck”, afirman las autoridades estadounidenses.

El detenido fue identificado como Domingo Zetina Hernández.

Además,

Además, las autoridades indican que Zetina Hernández ha estado bajo custodia desde el 20 de marzo, y todavía enfrenta una posible expulsión de los EE.UU., ya que entró al país de manera ilegal.

En el hecho también está involucrado un ciudadano de origen hondureño llamado Ramiro Hernández-Tzquin, quien se fugó y actualmente es buscado por una orden de detención federal.

De acuerdo a las autoridades, las personas involucradas en el hecho dispararon al águila calva con un rifle de aire comprimido “de gran potencia”.

La intención era cocinar al animal y comérsela, indicó la policía.

“El ave fallecida fue entregada a los funcionarios de Caza y Parques para su correcta eliminación“, explican.

