Los impactantes videos de tornados y tormentas que dejan muertos y heridos en EE. UU.

En Indianápolis, la capital de Indiana, el jefe de bomberos de la ciudad de Bargersville, Eric Funkhouser, declaró a NBC News que aunque no hubo víctimas unas 75 casas sufrieron daños moderados o severos.

Y en Georgia, en la ciudad de Atlanta, un hombre de 55 años murió después de ser golpeado por un árbol que cayó en una tormenta.

Video

Un tornado arrasó las localidades de Greenwood y New Whiteland, Indiana, desmantelando edificios y lanzando escombros a alturas considerables. Su velocidad fue notablemente alarmante. pic.twitter.com/ytMpoPaDdl — AFmedios (@AFmedios) June 26, 2023

En Ohio, las severas tormentas generadoras de tornados provocaron que unas 400 mil casas y negocios quedaran sin electricidad por los fenómenos meteorológicos que mantienen en alerta el este del país, desde Carolina del Norte hasta Pensilvania.

Video del tornado que afectó varias zonas de Indiana este domingo. Hasta el momento se reporta una persona fallecida…pic.twitter.com/hmXLMUkTUm — Alejandro Figueredo (@afigue2010) June 26, 2023

Con el sistema de tormentas avanzando hacia el este, más de 90 millones de personas están en alerta por clima severo este lunes 26 de junio.

Una enorme nube de embudo causa destrozos en una ciudad de EE.UU. Una gran nube de embudo causó este domingo severos daños a edificaciones de la ciudad estadounidense de Greenwood, en el estado de Indiana, en medio de alertas de tornado en la región. pic.twitter.com/daTkjaAWt7 — RT en Español (@ActualidadRT) June 26, 2023

Ciudades como Filadelfia, Baltimore o Washington, DC están incluidas en el área de mayor riesgo.

Como consecuencia de los fenómenos meteorológicos severos, centenares de vuelos fueron cancelados este lunes en algunos de los principales aeropuertos de la costa este de Estados Unidos.

Según la web FlightAware, que monitoriza el espacio aéreo, hasta ahora se han cancelado mil 202 vuelos con origen o destino Estados Unidos, mientras que al menos 3 mil 329 han registrado retrasos.