Los dos reguetoneros se encontraron con Trump en el aeropuerto de Johnstown, la localidad en la que estaba programado el mitin, y se saludaron con un apretón de manos y un breve intercambio de palabras en la misma pista.

Luego Trump posó con ambos para unas fotografías en las que usaron la característica gorra blanca con el mensaje "Make Puerto Rico Great Again" y con una roja con la popular frase "Make America Great Again" (Hacer Estados Unidos grande de nuevo), bajo las siglas MAGA, es el lema de campaña del magnate neoyorquino e identifica a sus seguidores más acérrimos.

Los reguetoneros terminaron de posicionarse durante el mitin, en el que intervinieron. "Todos lo sabemos. El mundo lo sabe. Todos lo han experimentado. El mejor presidente que el mundo ha visto, que jamás el país ha visto. Su nombre es presidente Trump", afirmó Anuel AA.

"Hablé personalmente con él. Quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y tener éxito como país. Así que mantengámonos firmes y unidos. Todos debemos recordar que todo lo que él quiere es seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos", añadió.

Además dijo que Puerto Rico "ha pasado por mucho" desde que Trump no es presidente y criticó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, porque en su opinión "prometió y prometió".

Por su parte, Justin Quiles dijo: "Te apoyo porque siento que eres el presidente más honesto que hemos tenido. Es verdad, dices las cosas como son, no lo que crees que la gente quiere escuchar. Y eso es muy importante". El reguetonero, nacido en Connecticut pero criado en la isla, también compartió una fotografía en sus redes sociales con la gorra blanca con la firma de Trump en la visera.

Durante su mandato, Trump tuvo que lidiar con las consecuencias del paso devastador huracán María por Puerto Rico, que dejó centenares de muertes y partes de la isla sin agua ni luz durante meses. Su reacción generó polémica desde el momento en el que visitó la isla en 2017, cuando aseguró que ese desastre no era "una catástrofe real", como sí lo fue Katrina en 2005 en Luisiana.

En septiembre de 2018, el gobernante desencadenó otra fuerte controversia al negar que el huracán María provocara casi 3 mil muertes, como indicó un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas, y al acusar sin pruebas a los demócratas de manipular esa cifra para hacerle quedar mal.

Two Puerto Rican artists, Anuel AA and Justin Quiles, spoke at Trump's rally, stating that all Puerto Ricans support Trump!🔥🔥🔥 pic.twitter.com/BOw9P07ZH0