Los sorprendentes videos del momento en que se incendia la atracción de dragón en parque temático de Disney

Los visitantes fueron evacuados de la isla Tom Sawyer, donde se presenta el espectáculo, según informó Disneyland.

“Vimos algunas pequeñas explosiones saliendo de la cabeza, y luego, de repente, todo el dragón fue engullido, y luego, de repente, el trabajador (de Disney) comenzó a salir escoltando a todos por seguridad”, dijo una visitante al canal ABC.

La atracción Fantasmic!, de 45 pies de altura (unos 13 metros) debutó en Disneyland en 1992 y se presenta dos veces por noche en la isla de Tom Sawyer.

I'm very glad no one was harmed in the Fantasmic fire last night, mostly for the obvious reasons but also because it means I have no guilt when I call this image the most amazingly metal thing I've ever seen in my life. pic.twitter.com/78QfLqzUi5

— Some Incineration, Huh? (Mickey laugh) (@tonygoldmark) April 24, 2023