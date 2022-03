Los videos que muestran cómo Anonymous hackeó la televisión rusa y emitió imágenes de los ataques contra Ucrania

Según el mensaje, publicado en la cuenta de Twitter que no puede ser verificada de forma independiente, los canales pirateados son Russia 24, Channel One y Moscow 24.

También se ha intervenido en servidores audiovisuales similares a Netflix en Rusia como Wink o Ivi, que cuentan con miles de abonados.

En el mensaje aparece una grabación sobre el aparente bloqueo de los citados canales en los que se difundieron imágenes y mensajes relativos al invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas.

We are #Anonymous

We are involved in the biggest Anonymous op ever seen. That being said, we are worried that some governments will indeed see us as a threat and create some scenario to make us look bad (false flag). We only want peace, not war. (continued)

— Anonymous (@YourAnonNews) March 7, 2022