Los videos que muestran los gritos y el pánico en Kiev tras el ataque con drones “suicidas”

Los ataques enemigos martillearon no sólo la capital ucraniana, sino también otras nueve regiones desde el oeste al norte y desde el este al sur y la costa del mar Negro.

El presidente ruso, Vladímir Putin, había negado el pasado viernes 14 de octubre la necesidad de nuevos ataques masivos contra el país vecino después de los bombardeos de hace una semana en represalia por la explosión en el puente de Crimea, que dejaron una veintena de civiles muertos.

Según las últimas informaciones, al menos cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada de seis meses, murieron en los ataques kamikazes contra la capital ucraniana, uno de los cuales impactó en un edificio de apartamentos.

Una veintena de personas han sido rescatadas en el edificio residencial alcanzado en el céntrico barrio de Shevchenkivskyi.

“Bajo los escombros todavía puede haber gente. Hay tres hospitalizados, dos e ellos son operarios del Servicio Estatal de Emergencias”, dijo el alcalde, Vitaliy Klitschkó.

Este aseguró que se escucharon un total de cinco explosiones en la capital, donde “la mayoría de los terroristas voladores fueron derribados” por la defensa antiaérea.

En una fotografía de restos de un dron publicada por Klitschkó se puede leer “Guerán-2”, que es el nombre ruso del aparato no tripulado iraní “Shahed-136”.

Tras este nuevo ataque, las autoridades ucranianas urgieron a los países occidentales a suministrar a Kiev defensa antiaérea “cuanto antes”.

Según el último parte de las administraciones militares regionales, el Ejército ruso lanzó en las últimas horas ataques con misiles, drones, lanzacohetes múltiples y artillería pesada contra nueve regiones.

Además de Kiev, también fueron atacadas hoy Leópolis, Ternópil y Vinnytsia en el oeste; Sumy en el norte; Jmelnitsky en el centro; las orientales de Járkov y Dnipropetrovsk; y las sureñas de Odesa y Mykolaiv, bañadas por el mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque con armamento de alta precisión y largo alcance contra “centros de mando militar e infraestructura energética ucraniana”.

En Sumy, donde también murieron tres personas, el Ejército ruso disparó esta madrugada quince proyectiles de sistemas de artillería autopropulsada en Myropil.

Decenas de drones y misiles de crucero fueron derribados por la defensa antiaérea, lo que no impidió que varios “cientos” de localidades se quedaran sin electricidad este lunes, afirmó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

“Irán es responsable del asesinato de ucranianos. Un país que oprime a su propio pueblo está ahora suministrando a los monstruos rusos armamento para asesinatos masivos en el corazón de Europa”, dijo Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, en Twitter.

