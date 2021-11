Maestra provoca polémica al enviar contenido inapropiado a sus alumnos y termina arrestada

Esta situación salió a la luz luego de que un padre de los estudiantes afectados reportó a la maestra con las autoridades de la escuela luego de que descubriera mensajes y videos inapropiados en el teléfono de su hijo.

Ante esta acusación, las autoridades locales iniciaron una investigación que dio como resultado la resolución de que Emily Durden habría iniciado conversaciones y compartido material sexual con varios estudiantes de 13 y 14 años.

La maestra sustituta admitió haber enviado mensajes con contenido sexual explícito a sus alumnos luego de una entrevista con los investigadores del caso.

Como consecuencia a sus actos, Emily Durden fue recluida en una prisión del condado de Cleveland durante una noche, aunque luego pagó una fianza de US$50 mil y fue puesta en libertad.

No obstante, la maestra suplente tiene varias restricciones y no puede acercarse a la escuela donde daba clases ni a los alumnos con los que mantuvo dichas conversaciones.

Luego de este incidente, un portavoz de las Escuelas del Condado de Cleveland, Carolina del Norte, dio a conocer que Emily Dunden fue aceptada como maestra sustituta ya que cumplía con todos los requisitos: tener más de 18 años y haberse graduado de la escuela preparatoria.

