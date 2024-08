Varios cientos de venezolanos se concentraron este sábado en París para protestar contra el "fraude" que reprochan al Gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de octubre y reivindicar la victoria del candidato de oposición, Edmundo González Urrutia.

En paralelo a la convocatoria de París, que tuvo lugar en la plaza de la Bastilla bajo una lluvia persistente, se habían organizado también otras manifestaciones en otra decena de ciudades de Francia, como Lyon, Marsella, Lille, Burdeos, Bayona, La Rochelle o Le Havre.

Los manifestantes en París corearon diferentes eslóganes en español, entre los que se repitieron "¡No al fraude!", "¡No a la represión!", "Edmundo, presidente" o "¡Que se vaya Maduro!".

En Italia también se reportan manifestaciones contra Maduro. Fotografía:EFE/EPA/MATTEO CORNER

Muchos de ellos llevaban camisetas y gorras con los colores de la bandera de Venezuela, que también agitaban algunos.

En una de las pancartas que llevaba una participante se podía leer: "Queremos que se vaya uno para que regresen todos".

Varios de los participantes leyeron resultados de las actas que la oposición a Maduro afirma haber recopilado, y que según sus recuentos muestran la clara victoria de González Urrutia.

Katty Kleber, una de las organizadoras, quiso simbolizar en una breve representación durante la que fue salpicada con pintura roja los muertos, los heridos y los detenidos por "la represión" del Gobierno venezolano para tratar de acallar las manifestaciones en el interior del país con las que se reclama la publicación de todas las actas electorales.

Un venezolano sostiene un cartel durante una protesta este sábado en el centro de Sidney, Australia. Más de un centenar de venezolanos se unieron a la gran marcha mundial para protestar por el fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio. Fotografía: EFE/ Rocío Otoya

Kleber, que explicó a EFE que había tenido que salir de Venezuela ya en tiempos de Hugo Chávez, como varios más de los presentes se quejó a EFE de las dificultades que tuvieron los residentes venezolanos en Francia para poder votar en los comicios presidenciales.

De acuerdo con sus cifras, de los cerca de los 2 mil nacionales que aparecen en los registros consulares, apenas 680 pudieron participar.

Entre los obstáculos para ejercer el derecho de voto, señalaron la obligación de presentar un pasaporte, y no una cédula de identidad, la imposibilidad de inscribirse para los que no están en situación regular en Francia o que no tienen una condición estable (como los estudiantes).

También denunciaron que algunas personas habían sido borradas de forma intempestiva o injustificada, por ejemplo porque alguna había sido dada por muerta.