La plataforma de internet FlightAware reportó este viernes un total de 27 mil 75 demoras de vuelos globalmente, 4 mil 473 de las cuales afectan a pasajeros desde y hacia Estados Unidos.

Igualmente dio cuenta de un total de 2 mil 819 vuelos cancelados globalmente.

Aeropuertos como el de Miami, la mayor terminal estadounidense para carga internacional y el que más vuelos tiene a América Latina y el Caribe, así como otros en el país, anunciaron retrasos de vuelos.

Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike ocurrida la noche del jueves es el origen del fallo sufrido en los sistemas de Microsoft que ha afectado a empresas de todo el planeta, desde aeropuertos hasta empresas e instituciones de todo el mundo.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) pidieron este viernes a los pasajeros comunicarse con su aerolínea para confirmar el estado de su vuelo antes de llegar al aeropuerto.

Igualmente, el MIA subrayó que las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés) “también se vieron afectadas a nivel nacional”.

Subrayó que las “llegadas de pasajeros internacionales actualmente se procesan manualmente a un ritmo más lento“.

Delta Air Lines señaló que poco antes de las 8 de la mañana algunos de sus aviones comenzaron a despegar después de haber pausado brevemente en varios aeropuertos internacionales.

Delta has resumed some flights after a vendor technology issue impacting airlines and businesses globally. We’ve issued a travel waiver and customers can monitor and manage their itineraries on https://t.co/oAYy2BBlGo or the Fly Delta app. For more info: https://t.co/GSbpUNpU9d