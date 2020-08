Marco se convierte en huracán con fuertes vientos que azotan en Estados Unidos

La tormenta Marco se convirtió en un huracán la mañana de este domingo 23 de agosto de 2020, en su paso por el Golfo de México, según datos de la Fuerza Aérea. Los vientos máximos son de 75 mph (120 km/h) con ráfagas más fuertes.

Se esperan marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos con fuerza de huracán a lo largo de partes de la costa de EE. UU.

De acuerdo a la información del Centro Nacional de Huracanes, existe riesgo de inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias en el sureste de Louisiana, el sur de Mississippi y el sur de Alabama el lunes y martes. Es posible que llueva hasta 6 pulgadas en algunas áreas.

There is a risk of flash flooding from heavy rainfall across southeastern Louisiana, southern Mississippi, and southern Alabama on Monday and Tuesday from #Marco according to @NWSWPC. Up to 6" of rain is possible in some areas. https://t.co/Cq9WE2WUwM pic.twitter.com/0twBeJ0E7f

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2020