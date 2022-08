Marjorie Romero: fallece la repostera que recibió burlas y críticas en redes sociales por un pastel de Mickey Mouse

De acuerdo con la información recopilada en el medio La Nación, Romero se alistaba para una operación en una clínica de la ciudad, pero su estado de salud empeoró y, a pesar del esfuerzo de los médicos, no pudieron salvarla.

Allegados a Romero dijeron que su estado de salud empezó a decaer hace un año. Todo inició, según cuentan, cuando dos clientes llegaron al local de Romero ubicado en el barrio Las Dunas para reclamarle sobre un pastel que había hecho.

Agregaron también que los clientes empezaron a tirar piedras a su local. Cuando Romero bajó las escaleras para atender a las personas, se cayó y sufrió un golpe en la cabeza.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer”, contó la hija de Romero al medio Impacto News.

La noticia conmocionó a los usuarios de las redes sociales, incluido al actor Rafael Caparroso, quien logró contactar con Romero luego de la polémica y la inscribió en la Escuela del Chef Caparroso.

“Tu partida fue inesperada. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Conocí tus luchas. Hoy les pido de corazón no más bullying digital, basta de tanto odio y rencor”, dijo el actor.

Polémica

Marjorie Romero se volvió viral luego de que un hombre denunció en sus redes sociales una torta con forma de Mickey Mouse, y aseguró que era muy diferente a lo que él había pedido.

“Hemos mandado a hacer este pudín muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar“, dijo en su momento el hombre.

Romero respondió sobre la denuncia que recibió. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, me ayudó al ver que me demoraba.

La repostera afirma que, luego de la crítica que tuvo por la torta de Mickey Mouse, empezaron a llegarle amenazas y que sus ventas habían disminuido drásticamente en los tres años que tenía el negocio de pasteles.

Uno de sus últimos posts con relación a la polémica fue el 24 de abril, donde afirmó que no hay que dañar a nadie en las redes sociales.

“Para esas personas que trataron de hacerme daño les digo: De los errores se aprende y no hay que hacerle el mal a tu prójimo. Hoy pude ser yo, mañana puedes ser tu. Dios me los bendiga, yo soy una guerrera de Dios”, dijo Romero.