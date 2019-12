Masiva marcha y huelga en Francia para decir “no” a la reforma de pensiones de Macron

Decenas de miles de franceses salieron este jueves a las calles de Francia para rechazar la controvertida reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, en una jornada de huelga masiva en los ferrocarriles, escuelas, hospitales y refinerías que busca poner al gobierno en la cuerda floja.

Las primeras marchas comenzaron después del mediodía en varias ciudades, incluyendo París, Marsella, Montpellier, Nantes y Lyon con más de 180.000 participantes, según un recuento hecho por la AFP.

“Pensiones por puntos, trabajo sin fin” rezaba una pancarta en el cortejo de Montpellier. “No habíamos visto nada semejante desde la movilización contra la reforma de las pensiones en 2010” durante la presidencia del conservador Nicolas Sarkozy, dijo Dominique Holle, una sindicalista.

El detonante de este estallido de indignación popular es una nueva reforma del sistema de pensiones que prepara Macron, una promesa de campaña que tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales.

HAPPENING NOW: French people are taking to the streets in a nationwide strike protesting the government’s plan to overhaul the retirement system pic.twitter.com/aceKD9WKOV

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019