Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue incluido en la lista negra de los narcotraficantes más buscados por la DEA en enero de 2022.

Esta agencia no solo lo puso en su “lista negra”, sino que también compartió una fotografía de su rostro, revelando la identidad de uno de los narcotraficantes más buscados del planeta.

Al ser uno de los hombres más peligrosos para esta agencia de Estados Unidos, el hijo de “El Mayo” Zambada rápidamente dio de qué hablar y su vida privada se puso en el ojo público.

“Mayito Flaco”, como se le conoce al narcotraficante de 40 años, es el encargado del tráfico de metanfetaminas por parte del Cártel de Sinaloa en Asia, México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, China, Filipinas y Reino Unido.

La inclusión de Ismael Zambada Sicairos en la lista de personas más buscadas por la DEA podría significar que la agencia estadounidense lo ve como el posible heredero del imperio del narcotráfico de “El Mayo”.

Esta teoría se reforzó luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo mayor de “El Chapo”, en Estados Unidos.

Minutos después de aterrizar en un aeropuerto privado de El Paso, Texas, ambos capos del narcotráfico fueron capturados por las autoridades y enviados a prisión preventiva.

