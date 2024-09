El martes 10 de septiembre podría entregarse el séptimo premio mayor más grande en la historia del Mega Millions.

El pasado viernes 6 no hubo ganadores, por lo que el monto aumentó y llegó a esa cifra escandalosa. De haber un ganador, tendría la posibilidad de llevarse ese monto para la opción de anualidad y poco más de US$400 millones para la opción en efectivo.

Solamente ha habido dos afortunados que han ganado un premio mayor este 2024; el 4 de junio, desde Illinois una persona se llevó US$560 millones y en Nueva Jersey un jugador ganó más de US$1.1 mil millones en marzo, sin embargo, no ha reclamado el monto.

El sorteo del viernes 6 dejó seis ganadores, los números fueron: 6, 23, 41, 59, 63 y una Mega Ball de 25.

En todo el país norteamericano, hubo ganadores de seis estados: California, Florida, Illinois, Texas y New Hampshire que se llevaron US$1 millón cada uno.

Otros 49 boletos acertaron cuatro números más la Mega Ball. La mayoría de esos ganaron un premio de US$10 mil y 10 incluyeron un bono Megaplier, duplicándolo a US$20 mil.

Los boletos de Mega Millions cuestan US$2 y pueden adquirirse en cualquier tienda de lotería oficial en Nueva York, tanto presencial como en línea; los sorteos son los martes y viernes.

#MegaMillions was not hit tonight.



Jackpot for Tuesday, Sep. 10 has increased to $800,000,000! 💵😎💵



Good Luck! pic.twitter.com/sJ9luS4VS4