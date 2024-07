Mega Millions es una de las loterías más populares en Estados Unidos debido a los millonarios premios que ofrece a su población.

En lo que va de 2024, el premio mayor de esta lotería, cuyos sorteos son seguidos por millones de personas, se ha ganado tan solo en dos ocasiones.

La primera de ellas se dio el pasado 26 de marzo, cuando un afortunado residente de Nueva Jersey ganó US$1,130 millones con la lotería Mega Millions.

Durante este sorteo, los números ganadores de Mega Millions fueron: 7, 11, 22, 29 y 38, con el Mega Ball en 4.

A casi cuatro meses de esta noticia, recientemente se reveló que el premio de US$1,130 millones aún no ha sido entregado.

Según la lotería de Nueva Jersey, el ganador del premio de Mega Millions, quien se mantuvo en el anonimato, no ha reclamado la millonaria cifra.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los cuales esta persona no se ha puesto en contacto con la organización del sorteo para recibir los US$1,130 millones que ganó en marzo de 2024.

Cabe resaltar que los ganadores de Mega Millions tienen un plazo límite de un año después de la realización del sorteo para reclamar sus premios,

