A principios de 2023, un hombre residente de Maine, quien continúa permaneciendo en el anonimato, se convirtió en millonario de la noche a la mañana al ganar el premio mayor de US$1.350 millones de Mega Millions.

Sin embargo, esta histórica victoria generó una serie de conflictos con varios miembros de su familia, a tal punto de protagonizar una larga batalla legal y ser demandado por ellos.

La disputa legal entre el ganador del premio de Mega Millions y su familia, de acuerdo al New York Post, se debe a las supuestas promesas incumplicas que le hizo a sus seres queridos tras recibir esta millonaria cifra.

El padre del ganador de la lotería y la madre de su hija, identificada como Sara Smith, afirman que el hombre de Main les informó sobre su nueva fortuna antes de detallar sus planes con el dinero obtenido.

“Mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, establecen los documentos judiciales.

Además, el ganador de Mega Millions realizó una serie de promesas a sus familiares, las cuales incluían la creación de un fondo fiduciario de US$1 millón y el apoyo financiero para los gastos médicos de cada uno de ellos.

Sin embargo, estas promesas no se materializaron y la falta de compromiso del hombre de Maine causaron molestia en su familia, principalmente en su padre, con quien habría cortado el contacto.

La lotería Mega Millions, semana tras semana, continúa entregando millonarios premios en EE.UU. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Le dije... 'Tú no eres el hijo que conocí. Se enojó y me llamó 'dictador' e 'imbécil'. No he vuelto a saber nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho nada de las cosas que prometió”, añade el texto.

Ante esta demanda, el ganador de US$1.350 millones de Mega Millions negó haber compartido con su familia los detalles sobre cómo planeaba utilizar su dinero y las promesas que supuestamente hizo.

De igual forma, acusó a la madre de su hija de intentar exponer su identidad y de chantajearlo para que financiara unas vacaciones para ella y su nueva pareja.