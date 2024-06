Un ciudadano de Illinois, Estados Unidos, hizo historia al ganar el premio mayor de US$560 millones de la lotería Mega Millions el pasado martes 4 de junio.

El afortunado ganador, quien prefirió mantenerse en el anonimato, obtuvo el segundo premio más grande en el estado al adquirir un boleto con los números 9, 37, 40, 63 y 69, con la Mega Ball dorada en 17.

Al momento de recibir su premio, el hombre de Illinois reveló haber aplicado una curiosa estrategia para obtener este millonario premio sorteado por Mega Millions.

El nuevo millonario, que eligió ser llamado por el apodo “Mega Millionaire”, mencionó que su plan para ganar la lotería fue comprar su boleto en línea a través de una sitio web en lugar de adquirirlo de manera presencial.

Se trata de la plataforma iLottery, la cual permite a las personas que son fanáticas de los juegos de azar, como Mega Millions y Powerball, comprar sus boletos desde la comodidad de sus hogares.

El hombre de Illinois, momentos después de recibir su premio, también habló sobre su reacción tras obtener US$560 millones con Mega Millions.

The #MegaMillions jackpot has been hit!



A single ticket sold in Illinois has won tonight’s $560M jackpot! 🎉



Congrats to the winner! 🥂



* The location/city where the ticket was sold is not public yet. pic.twitter.com/J2O3BpdXJk