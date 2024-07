Ioannis Miaoulis, rector de la Universidad Roger Williams de Rhode Island, estuvo a punto de perder US$1 millón tras no cobrar un premio obtenido en un sorteo de Mega Millions.

Millones de personas tienen el sueño de ganar algún premio de la lotería Mega Million con el fin de cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

Pese a que muchos lo intentan, no todos tienen la suerte de acertar los números ganadores y algunos afortunados que logran tener éxito en estos sorteos dan por hecho que perdieron sin siquiera verificar sus boletos.

Esto le pasó al rector de una conocida universidad de Rhode Island, Estados Unidos, quien casi pierde un millonario premio de Mega Millions por no revisar su billete el día del sorteo.

Ioannis Miaoulis, rector de la Universidad Roger Williams, obtuvo un premio de US$1 millón; no obstante, estuvo a tan solo meses de no cobrarlo debido a que no se había enterado de su victoria.

De acuerdo al medio The Providence Journal, el rector universitario compró un ticket de Mega Millions el pasado 2 de febrero en una tienda ubicada en Metacom Avenue, en Bristol, Rhode Island.

Lea también: Mega Millions: el premio mayor de US$1,130 millones sigue sin ser reclamado

A raíz de las pocas probabilidades de ganar, Miaoulis no le dio importancia al sorteo y guardó su boleto de lotería, para luego olvidarse por completo de él.

Tras enterarse que un premio no había sido reclamado en el lugar que compró su número de Mega Millons, el rector de la Universidad Roger Williams decidió revisar su boleto y se llevó la sorpresa de su vida.

La lotería Mega Millions continúa entregando millonarios premios en Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Se dio cuenta de que el premio no había sido reclamado en ese lugar y, como había comprado boletos allí, pensó que debía comprobarlo. Afortunadamente, todavía lo tenía y ahora planea utilizar el dinero para su jubilación”, explicó la Lotería de Rhode Island a través de un comunicado.

Lea más: Mega Millions: el pequeño pueblo de 6 mil habitantes en el que se ganó un millonario premio

Ioannis Miaoulis, luego de ganar US$1 millón con la lotería Mega Millions, planea invertir parte del dinero, guardar un poco para su jubilación y compartirlo con su familia.

Además, también tiene la intención de donar parte del premio recibido a una organización benéfica y a la Universidad Roger Williams.