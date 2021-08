Meghan Markle: El gesto de la corona británica en el cumpleaños 40 de la duquesa de Sussex

“Deseando hoy a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños”, reza el mensaje que acompaña a las instantáneas.

Además, en la cuenta oficial de los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, hay colgado un mensaje con buenos deseos para Meghan Markle junto a la imagen de una tarta de cumpleaños.

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 4, 2021

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂 pic.twitter.com/qekFyLPmiD

El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles también se han sumado a las felicitaciones a través de su Twitter.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy 40th birthday. 🎈 pic.twitter.com/dCncyhMLrQ

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) August 4, 2021