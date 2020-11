“Mejórate pronto”: el sorpresivo mensaje que Trump envió a Biden luego de su fractura

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, se lesionó un pie y es probable que necesite de una bota para caminar, según reportes de medios internacionales.

Se conoce que el incidente que tuvo el próximo mandatario norteamericano se dio cuando jugaba con uno de sus perros de nombre Major, lo que le provocó dos fracturas en una de sus extremidades inferiores.

Entre las muestras de afecto y mensajes de apoyo que ha recibido el político se suma un mensaje del presidente Donald Trump, quien haciendo uso de su red social Twitter, envió un mensaje a quien será su sucesor.

“Mejórate pronto”, dice el corto mensaje del presidente, que adjunta el video de un medio de comunicación que captó a Biden dejando la clínica en la que fue atendido.

Biden asumirá el cargo acompañado de Kamala Harris como su vicepresidenta en enero de 2021. Será el presidente con mayor edad al asumir el puesto a los 78 años de edad.

Durante el proceso de campaña se divulgó su historial clínico, que demostró que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020