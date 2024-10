Republicanos llenan el Madison Square Garden por Donald Trump

La llegada de una multitud de simpatizantes de Trump provocó cortes de calles y problemas de tráfico varias horas antes del comienzo del mitin, para el que se habían reservado unas 19 mil 500 asientos, que según la campaña del republicano se agotaron en cuestión de horas. Este será su segundo mitin en Nueva York desde su aparición en el Bronx el 23 de mayo.

En un ambiente tranquilo, las asistentes, ataviados con las gorras rojas de “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo) o camisetas con el lema “No more bullshit!” (Se acabaron las tonterías), comenzaron a acceder al escenario más famoso del mundo.

Trump tiene previsto aparecer con otras cabezas de cartel de su campaña, como Elon Musk, el excandidato presidencial independiente Rober F. Kennedy Jr. o el CEO de UFC, Dana White.

A poco más de una semana de los comicios del 5 de noviembre, las encuestas sugieren un empate entre ambos aspirantes a la Casa Blanca.

Harris, de 60 años, planificó un domingo repleto de actos proselitistas en la ciudad más popular de Pensilvania, incluyendo paradas en una iglesia de la comunidad afrodescendiente, una barbería, y un restaurante puertorriqueño.

Un integrante de su entorno dijo que este será el viaje número 14 de la vicepresidenta a Pensilvania desde que, en julio, asumió la candidatura demócrata tras la retirada del presidente Joe Biden.

Harris emitirá el 29 de octubre su argumento final de campaña en Washington, en el mismo parque donde Trump reunió a sus partidarios antes de los disturbios del 6 de enero del 2021.

El Madison Square Garden es un escenario histórico de la vida deportiva y cultural de Estados Unidos que ha acogido a artistas como los Rolling Stones, Madonna y U2, además de varias convenciones presidenciales demócratas y republicanas a lo largo de décadas.

El despliegue policial alrededor del Madison Square Garden este 27 de octubre ha sido especialmente fuerte debido a que el centro de conciertos se encuentra en el importante nudo de transporte de la estación de Penn y había temores de protestas antiTrump.

Judíos ortodoxos que consiguieron las codiciadas invitaciones al mitin aseguraron que con Trump la alianza con Israel está blindada, “mucho mejor que con Harris, que no sabemos qué postura tiene”.

La esposa de Barack Obama, Michelle Obama, una de las figuras de más alto perfil que respalda a Harris, dijo el 26 de octubre que teme genuinamente que Trump regrese la Casa Blanca.

Harris será una “presidenta extraordinaria”, dijo Obama. Además, habló de un sentimiento de frustración y ansiedad que pocos en filas demócratas se atreven a admitir, después de que la vicepresidenta perdiera algo de impulso en las últimas semanas.

“Mi esperanza en Kamala también va acompañada de un miedo genuino“, dijo Michelle Obama. “¿Por qué esta carrera está tan reñida?”, se preguntó.

Con más de 40 millones de personas que ya están votando de manera anticipada, los estadounidenses deben elegir entre la primera mujer presidenta y el candidato de mayor edad de la historia.

Trump, de 78 años, se sigue negando a aceptar su derrota en las elecciones de 2020 y ha sugerido que volvería a hacer lo mismo en caso de que pierda en noviembre, lo que puede llevar a Estados Unidos al caos.

En su inesperada victoria de 2016, Trump arrasó en Michigan, Wisconsin y Pensilvania, tres estados generalmente demócratas que Biden recuperó cuatro años después.

El republicano aspira a volver a triunfar en uno o más de esos tres estados, así como en los estados bisagra del sur del país.

