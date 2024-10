Miles de trabajadores portuarios de EE. UU. están en huelga, a un mes de las elecciones presidenciales

Las negociaciones entre la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a la patronal, y el sindicato ILA están estancadas. La huelga podría afectar la economía de Estados Unidos a semanas de las elecciones del 5 de noviembre entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

La ILA dio a conocer que unos 45 mil trabajadores están en huelga. Exigen protección contra la pérdida de empleos asociada a la automatización de procesos y piden aumentos salariales.

Medios estadounidenses reporta que ILA pide 77 % de incremento salarial en siete años.

La Casa Blanca informó a través de un pronunciamiento que Joe Biden y Kamala Harris están monitoreando la huelga y ya están enterados sobre los impactos aún limitados para los consumidores.

El presidente de Estados Unidos pidió una fuerte y justa oferta para los estibadores y se refirió en específico a los transportistas marítimos de propiedad privada representados por USMX.

“Estas empresas extranjeras han obtenido ganancias récord… y el presidente cree que es hora de que presenten una oferta que refleje la invaluable contribución de los trabajadores de ILA a su éxito”, incluyó el comunicado de la Casa Blanca.

“Consecuencias devastadoras”

La Federación Nacional de Minoristas le solicitó a Biden que restablezca de forma inmediata las operaciones, incluso invocando la Ley Taft – Hartley, y advirtieron que la huelga tendrá consecuencias devastadoras para los trabajadores estadounidenses, sus familias y las comunidades locales.

La Ley Taft – Hartley permite al presidente estadounidense reanudar las conversaciones y un periodo de 80 días para que los trabajadores regresen a sus labores.

Por su parte, el expresidente Donald Trump dijo en Milwaukee que Biden debería alcanzar un acuerdo.

La crisis representa un desafío para la administración de Biden, en especial para Harris, quien aspira suceder a Biden. El conflicto es una oportunidad para establecer una imagen favorable entre los sindicatos antes de la elección presidencial.

La USMX representa a 36 puertos y el sindicato de estibadores cuenta con 85 mil afiliados en Estados Unidos, incluyendo trabajadores de puertos marítimos, ríos y lagos.

Oxford Economics estima que la huelga costará entre US$ 4 mil 500 y US$ 7 mil 500 millones por semana a la economía de Estados Unidos. El transporte de hidrocarburos y productos agrícolas, e incluso los cruceros, no debería verse demasiado afectado.

Lucha contra la automatización

El 1 de octubre comenzó la primera huelga de la Asociación Internacional de Estibadores desde 1977. Durante 2024 se han llevado a cabo grandes paros de trabajadores en plantas automotrices, y en Boering, por temas salariales y condiciones laborales.

Jonita Carter, trabajadora de puertos desde hace 23 años, dijo que con la automatización perderá su empleo. “Trabajamos durante el covid. Nunca nos detuvimos. Hicimos posible para que el mundo siguiera funcionando”, agregó.

Analistas advierten que una huelga prolongada supondría una escasez de artículos y aumento de costos en momentos en que la inflación se ha ido moderando.

“No hay un alternativa fácil. Los armadores ya comenzaron a encaminar algunas cargas hacia la costa oeste, pero la capacidad de esta opción es limitada”, sostuvo Erin McLaughlin, economista del Conference Board, una organización sin fines de lucro que investiga la actividad comercial.